狂播洗脑歌驱离反疫苗示威群众 纽西兰议员批幼稚无用

（法新社威灵顿14日电） 纽西兰爆发反疫苗强制令示威活动，当局企图透过无限重复播放美国歌坛老将巴瑞曼尼洛的洗脑金曲，盼能藉此驱离抗议群众，警方却对这些奇招嗤之以鼻，也有议员批幼稚又没用。

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反对强制接种疫苗的加拿大卡车司机发起「自由车队」（Freedom Convoy）抗争行动，鼓舞了纽西兰数以百计示威者，他们在国会大楼外的草坪扎营抗议了一周，无视总理阿尔登（Jacinda Ardern）呼吁他们「带着孩子回家吧」。

为了驱离抗议群众，国会官员周末祭出奇招，除了洒水赶人，还在示威现场无限播放「鲨鱼宝宝」（Baby Shark）、西班牙着名舞曲「玛卡莲娜」（Macarena）和巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）的「曼蒂」（Mandy）等风靡全球的洗脑夯歌。

威灵顿警长帕尼尔（Corrie Parnell）对此不以为然，批评这些策略似乎只会让示威者坚守扎营抗议的决心。

帕尼尔告诉纽西兰广播电台（Radio New Zealand）：「这当然不是我们会认同的策略或方法，我们反而希望别上演这类戏码。」

「但这确实发生了，所以我们必须处理眼前的状况。」

帕尼尔敦促示威者移开占据街道、瘫痪交通的车辆。

他也为警方自10日以来采取的行动辩护，当时警方试图在国会草坪清除临时帐篷时，与示威民众爆发肢体冲突，并逮捕120多人。

对于以洗脑神曲与示威者进行创意攻防战的策略，阿尔登不予置评，但反对派人士批评众议院议长马拉德（Trevor Mallard）批准相关行动。

国会议员毕绍普（Christopher Bishop）推文说：「马拉德的这些行动令人厌恶、尴尬，又起不了作用。」

纽西兰行动党（ACT New Zealand）党魁西莫（David Seymour）也批评马拉德「行为举止幼稚」，且助长了抗议群众的围攻心态。

他说：「马拉德卖弄的花招不仅不成熟、无效，还让严峻的情况更加恶化，只会进一步鼓舞抗议人士。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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