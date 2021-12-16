狂飙18记三分球 热火人手不足照样擒下76人

（法新社费城15日电） 美国职篮NBA迈阿密热火今天对决费城76人，76人球星恩比德伤愈归队攻下17分、14篮板，不过热火长程炮火猛烈，在全场18记三分球助威下，最后以101比96险胜76人。

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在受伤、生病和COVID-19（2019冠状病毒疾病）冲击下，热火只有10名球员可用。热火无法上场的球员包括3名顶级得分好手巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）和阿德巴约（Bam Adebayo）。

不过，热火球员文森（Gabe Vincent）挺身而出，拿下职业生涯最高的26分，并在第四节最后39.4秒投进一记关键三分球，让热火取得99比96领先。

文森全场投进7记三分球，热火另一位好手罗宾逊（Duncan Robinson）也飙进4个三分球，并有21分表现。热火此役很早就取得控制权，上半场领先10分，第三节攻下23分，持续领先76人。

费城76人马克西（Tyrese Maxey）攻下全场最高27分，队中另一好手哈里斯（Tobias Harris）也有24分的表现。虽然他们缩小比赛差距，但仍无法让76人在最后一节领先，恩比德（Joel Embiid）在比赛最后4秒三分球出手未进，错失追平比数的良机，热火终场就以5分险胜。

另外，克里夫兰骑士以124比89轻取休士顿火箭，拿下5连胜。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

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