狄亚士补时阶段进球 哥伦比亚胜秘鲁夺美洲杯季军

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（法新社里约热内卢9日电） 哥伦比亚靠狄亚士在下半场伤停补时阶段的一记远射破网，以3比2击败秘鲁，夺得本届美洲杯季军。

美洲杯足球赛持续在巴西进行，今天在巴西利亚（Brasilia）进行的季军战，由哥伦比亚对上秘鲁，这是双方首度在美洲杯季军战碰头，两队过去在美洲杯交手10多次，秘鲁在对战上有极大优势，哥伦比亚1975年、2001年以地主身分击败秘鲁，是少数在对战中获胜的情况。

秘鲁在上届美洲杯踢进决赛，但以1比3不敌地主巴西，在总教练加雷卡（Ricardo Gareca）带领下，秘鲁最近两届美洲杯，在对上非地主国的16场比赛不曾输球。

这场比赛，哥伦比亚摆出4-4-1-1阵型，秘鲁则是4-2-3-1的阵型，比赛进行到第45分钟，秘鲁的约顿（Yoshimar Yotun）在大禁区内接获队友奎瓦（Christian Cueva）的横传，他稍停球后立刻起左脚攻门得手，让球队上半场1比0领先哥伦比亚。

下半场比赛开踢不久，秘鲁就被吹犯规，哥伦比亚因此获得一次自由球的机会，操刀的队长郭德拉多（Juan Cuadrado）一记起右脚的劲射，从3名秘鲁球员身体间的细缝中穿过，刁钻的角度让秘鲁守门员飞身扑去也来不及拦下，让哥伦比亚以1比1扳平。

之后的一次快攻，哥伦比亚门将瓦加斯（Camilo Vargas ）大脚将球送往前场，狄亚士（Luis Díaz ）用肩膀稍将球掌握后，突然加速甩开秘鲁防守球员，于比赛第65分钟起右脚抽射，秘鲁守门员迎上前来也无法阻挡，这个进球让哥伦比亚2比1超前。

落后的秘鲁随后获得角球的机会，球开进来后，拉帕度拉（Gianluca Lapadula）小禁区外的头锤摆渡，哥伦比亚门将扑救不及，让秘鲁2比2追平。

下半场伤停补时阶段，狄亚士接获队友用脚后跟巧妙传出的球后，将球带到大禁区外，看准时机起右脚抽射，秘鲁门将的手虽摸到这记远射，但无法将其拦下，哥伦比亚靠着关键时刻的这一个进球，击败秘鲁获得季军。

哥伦比亚最近一次赢得美洲杯冠军是2001年在主场作战时获得；秘鲁2019年获得亚军、2011年与2015年获得季军，上一次夺冠是在1975年，当时他们所击败的正是今天的对手哥伦比亚。

© 2021 AFP