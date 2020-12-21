狙杀伊朗将领周年前夕 美再呛遭报复必反击

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（法新社华盛顿20日电） 美国狙杀伊朗最重要将领苏雷曼尼将满一年，美军中央司令部司令在当地进行保密视察时警告，若德黑兰意图报仇，华府已准备好反击。

美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）告诉媒体：「我们已做好准备，若有必要就会反击以保护自己，并防卫此地区的盟友与伙伴。」

今年1月3日伊朗圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）于巴格达机场附近，遭美军无人机狙杀，麦肯锡在行刺将满一年之际巡视中东地区，过程保密。

麦肯锡在中东某地透过电话接受一小群媒体访问，他说：「我的评估是：我们状况到位，也准备好因应伊朗或其代理人可能采取的任何行动。」

麦肯锡表示，最近他已走访过巴格达，并会见反恐盟军负责人、美军将领凯福特（Paul Calvert），以及伊拉克陆军参谋长雅拉拉（Abdel Amir Yarallah）等人。他并表示先前也到访叙利亚，与部署在南部的坦夫（Al-Tanf）一座小型基地的美军见面；坦夫位置邻近约旦和伊拉克边界。

因苏雷曼尼遇刺，出于对伊朗意图的关切，麦肯锡的中东行程事先全都未公布。

美国航空母舰尼米兹号（USS Nimitz ）自11月下旬以来就在波斯湾水域巡弋，两架美国B-52轰炸机最近飞往中东，显然是针对伊朗及其同盟展现武力。

根据伊拉克安全部队表示，今天在巴格达美国大使馆附近遭多枚火箭炸射，虽有建物等实体受损但无人伤亡。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP