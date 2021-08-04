独立调查认定纽约州长性骚 拜登与裴洛西促辞职

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（法新社纽约3日电） 5个月的独立调查发现纽约州长古莫（Andrew Cuomo）性骚数名女性，美国总统拜登今天加入联邦众议院议长裴洛西等民主党领袖的行列，呼吁声势一度如日中天的古莫下台。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情刚爆发时，古莫因积极抗疫而广获全美赞赏，如今检方调查发现，他曾骚扰现任与前任纽约州职员，各界要求下台的声浪如排山倒海而来，但古莫否认有不当行为、拒绝辞职。

但在总统拜登与联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）出面表示，担任了3任纽约州长的古莫应该下台，州议会议员也着手弹劾程序后，现在他的乌纱帽看来岌岌可危。

拜登在华府告诉记者：「我觉得他应该辞职。」他说：「我相信有些拥抱是毫无非分之想的，但检察长显然认定有些并非如此。」

裴洛西（Nancy Pelosi）则赞扬出面说出实情的女性，并呼吁州长辞职。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）稍早表示，调查报告详述了11名女性的指控，对古莫与他的高阶职员的滥权行为模式「描绘出令人不安却清楚」的画面。

目前还不清楚古莫是否会面临刑事起诉，但詹乐霞表示，这项调查「本质上属于民事」。不过，美国媒体报导，纽约州首府奥尔巴尼（Albany）的地方检察官已立案调查。

詹乐霞在记者会上说，5个月的调查「断定，州长古莫性骚数名女性，违反联邦法与州法」。

她说，古莫在「非两情相悦下触摸他人，令人感到不舒服，并多次做出含有性意味的评论，创造出一个对女性不友善的职场环境」。

詹乐霞又说，调查也发现，古莫与他的高阶团队至少对一名出面揭发自身遭遇的女性采取报复行动。

古莫发表声明明确否认性骚指控。他在预录的电视声明中说：「我从未不当地触摸任何人或做出不当的性骚扰。」

「我今年63岁。我整个成年生活都活在公众眼光下，我不是这样的人，我从来都不是这样。」

他说，他没有想过辞职，又说：「最终对我重要的是尽心尽力为大家服务。这是我每天在做的事。我不会因此而分心，我有很多事要做。」

古莫也在自己的网站一一回应数名女性对他提出的性骚指控，又说：「请花点时间看一下事实，自己判断。」

古莫在捍卫自己的行为时，附上美国知名公众人物的照片，包括拜登与前总统欧巴马，画面是他们亲吻与拥抱民众。

© 2021 AFP