独行侠意外大胜太阳 闯进西区冠军赛

（法新社凤凰城15日电） NBA西区季后赛次轮独行侠与太阳的「抢七大战」，独行侠一路大幅领先，最终靠唐西奇、丁威迪、布朗森联手，以123比90大胜地主太阳，晋级西区冠军赛后将对上金州勇士。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA达拉斯独行侠前一场比赛在主场背水一战，大胜凤凰城太阳27分，将系列赛逼进至抢七大战，而今天双方回到太阳主场再战。

首节独行侠火力全开，唐西奇（Luka Doncic）独揽12分、8篮板、3助攻，反观太阳双枪保罗（Chris Paul）与布克（Devin Booker）单节合计7次出手全数落空，只靠着罚球拿下2分，让独行侠在首节打完就取得双位数领先。

上半场独行侠不仅唐西奇开火，替补上阵的丁威迪（Spencer Dinwiddie）也在三分线挹注火力，上半场唐西奇、丁威迪分别攻下27分、9篮板、3助攻与21分、3篮板。

其中，唐西奇个人得分就等同于太阳全队，创下季后赛过去25年来，首位单一球员半场得分等同于（或超过）对手全队得分的纪录，独行侠也以57比27大幅领先。

双方易篮后，太阳持续找不到进攻准星，团队命中率仅刚好越过3成，反观独行侠除了唐西奇、丁威迪维持高水准演出下，布朗森（Jalen Brunson）也有单节12分进帐，前3节结束团队命中率超过5成，三分球命中率也逼近5成，让太阳将领先差距扩大到40分以上。

末节提前进入垃圾时间，最终独行侠在唐西奇进帐35分、10篮板、4助攻，丁威迪则是有30分、3篮板，布朗森则斩获24分，联手率队以33分差距淘汰太阳。

根据ESPN Stats & Info统计，唐西奇与丁威迪成为继2002年的洛杉矶湖人欧尼尔（Shaquille O'Neal）与布莱恩（Kobe Bryant）后，首对在系列赛抢七大战得分皆在30分以上的搭档。

太阳此役火力遭到压制，强森（Cameron Johnson）攻下全队最高12分，布克、保罗各仅得11分、10分，因此种下败因。

独行侠晋级到西区冠军赛后，本季4支晋级分区冠军赛的球队也全数出炉，西区将由独行侠出战勇士，东区则由今天稍早淘汰卫冕军密尔瓦基公鹿的波士顿塞尔蒂克对战迈阿密热火。

© 2022 AFP