独运组织与摩洛哥再陷敌对 西撒哈拉局势恶化

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（法新社纽约联合国总部2日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，由于摩洛哥与独立运动组织「波利萨里欧阵线」（Polisario Front）重新进入敌对状态，西撒哈拉地区过去一年间状况「显着恶化」。

摩洛哥把西撒哈拉（Western Sahara）视为领土不可分割的一部分，但获国际认可为撒拉威人（Sahrawi）代表的波利萨里欧阵线长期寻求将西撒哈拉带往独立。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在呈给安理会的报告中说：「摩洛哥与波利萨里欧阵线重新陷入敌对，是迈向政治解决成就的一大挫败。」

这份报告尚未公布，但法新社今天已先行取得内容。

古特瑞斯这份报告还说：「敌对状态持续，风险就很有可能升高，因此我呼吁各方让情势降温，立即停止敌对。」他说，双方必须同意联合国指派特使，重启政治对话。

波利萨里欧阵线为了让西撒哈拉脱离摩洛哥独立，1975年起发动战争，1991年才在联合国的斡旋下停火。但之后双方冲突持续酝酿，2019年5月以来就没有特使，古特瑞斯提出的人选一一遭拒。

古特瑞斯在报告中指出，2020年11月波利萨里欧阵线宣布，不再觉得有义务遵守停火。

2020年12月，时任美国总统川普一改美国先前立场，承认摩洛哥对西撒哈拉主权，现任总统拜登尚未对此有所评论。

为波利萨里欧阵线撑腰的摩洛哥邻国兼敌国阿尔及利亚8月底与摩洛哥断绝外交关系，主因就是西撒哈拉。

波利萨里欧阵线希望针对自决举行公投，摩洛哥则提议，让波利萨里欧阵线在摩洛哥主权之下实行自治。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP