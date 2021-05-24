独运领袖入境争议 摩洛哥警告西班牙关系恐恶化

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（法新社摩洛哥首都拉巴特23日电） 北非国家摩洛哥今天警告马德里，由于西班牙让西撒哈拉独立运动组织「波利萨里欧阵线」领袖盖里入境接受医治，两国关系恐怕会进一步恶化。

西班牙和摩洛哥之间的紧张关系本周升温，因摩洛哥当局放任约1万移民越过国界进入西班牙在北非的属地休达（Ceuta）。

75岁的盖里（Brahim Ghali）领导阿尔及利亚支持的「波利萨里欧阵线」（Polisario Front），他因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），自4月中起在西班牙北部城市约格洛诺（Logrono）一家医院接受治疗。

摩洛哥当局指控盖里持伪造文件入境西班牙，并要求对这起事件进行「透明」调查。

摩洛哥外交部长布瑞塔（Nasser Bourita）告诉法新社，允许盖里「返家、规避西班牙法律及不顾被害人，会造成（两国关系）恶化」。他还说，在西班牙和摩洛哥对抗非法移民之际，目前情况是「对于双方策略伙伴关系的一个考验」。

波利萨里欧阵线长期争取西撒哈拉（WesternSahara）脱离摩洛哥独立。这块沙漠地区面积与英国相当，1975年以前由西班牙殖民。摩洛哥虽让西撒哈拉自治，但仍宣称属于王国主权领土的一部分。

分析家指出，摩洛哥当局之所以放任移民进入西班牙领土，是为了施压马德里承认拉巴特对西撒哈拉拥有主权。

另一方面，司法界消息人士对法新社透露，西班牙法院已对盖里被控对阵线中异议分子施予酷刑的指控展开调查，这些控诉是由以西班牙为据点的撒哈拉人护卫人权协会（Sahrawi Association for the Defence ofHuman Rights）提出。

撒哈拉人护卫人权协会指称，波利萨里欧阵线的异议成员被关在阿尔及利亚的拘留营，并在那里受到酷刑对待，有些人甚至遭到杀害。

而由于盖里在西班牙境内，使得西班牙高等法院得以传唤他6月1日出庭，针对波利萨里欧阵线异议分子提出的酷刑指控应讯。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP