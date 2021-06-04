狮子山观光景点将盖中资渔港 民众忧破坏环境

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（法新社狮子山首都自由市4日电） 西非国家狮子山共和国一座绿意盎然的村庄黑强生（Black Johnson）将盖一座工业港，引发民众抗议，担忧这起中国资助的建设计画将破坏当地原始雨林及污染海洋。

位于狮子山首都自由市（Freetown）南方35公里的黑强生是观光景点，沿海有绝美黑色金黄色沙滩，另一侧则有未开发雨林，住有黑猩猩和保育鸟类。附近还有一座棕榈树围绕的碧蓝色舄湖，是鱼类和乌龟的季节性繁殖地。

然而，狮子山政府5月宣布，计划在黑强生兴建一座渔港暨渔获处理厂区，引发外界担忧，当地热带田园环境恐遭到破坏。

狮子山渔业部表示，这项5500万美元（约新台币15 亿2400万元）建设计画由中国提供资金，可望创造数以千计就业机会。

带头抗议这宗开发案的环保民宿老板吉班德瓦（Tommy Gbandewa）则说：「如果中国人来这里，环境将变糟，海滩将发臭。」

相关争议正凸显狮子山在追求开发和环保间的两难，尤其当地政府也试图推销生态旅游来振兴国家经济。

拥有丰富钻石矿藏的狮子山原是英国殖民地，目前是全球最贫穷国家之一。20年前结束的内战造成约12万人死亡，至今经济仍在复原中。

狮子山也有丰富渔场，但渔业部5月指出，少有当地人能利用这项资源，大部分的鱼都被约140艘外国拖网渔船捕捞，再在外国处理贩售，「几乎或完全没带给狮子山利益」。因此计划兴建的港湾，正是要让部分获利能转到当地人身上。

不过，这起开发案的细节模糊，已引发当地居民不安，认为中方投资者有意在这里盖一座鱼粉厂，尽管狮子山政府对法新社否认消息。

在一些西非国家，鱼粉厂很普遍。但这种工厂通常会排放发出恶臭的废弃物，并污染周围水域，令观光客不敢来。

当地家计型渔民（artisanal fishermen）工会发言人柯洛玛（Wudie Bakie Koroma）表示，总体来说他支持建港，但「计画若包含鱼粉厂，我们将不会支持」。

© 2021 AFP