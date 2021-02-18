猛玛象牙埋永冻土逾百万年 科学家定序全球最古老DNA

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（法新社巴黎17日电） 根据今天公布的研究，研究员藉着深埋在俄罗斯西伯利亚永冻土层超过100万年的猛玛象牙齿，完成全球最古老的去氧核醣核酸（DNA）定序，基因研究的探照灯指向最遥远的过去。

这3个DNA样本，一个约有80万年历史，另两个来自超过100万年前。研究员说，这些样本为现代人了解冰河时代猛玛象（长毛象）提供了重要观察角度，包括「真猛玛」（woolly mammoth）的古老传承。

此前，最古老的DNA定序来自78万年前到56万年前的一匹马，而这些猛玛象基因组的年代更久远得多。

这项研究刊登在「自然」（Nature）期刊，瑞典斯德哥尔摩古生物学中心（Centre for Palaeogenetics）进化遗传学教授达伦（Love Dalen）是研究报告资深作者。

达伦说：「这批DNA惊人地古老，这些样本比维京人的遗骨还老1000倍，甚至早于人类和尼安德塔人。」

这几头猛玛象是于1970年代在西伯利亚地区被发现，由莫斯科的俄罗斯科学院（Russian Academy of Sciences）保管。

研究员先从地质学角度确定样本年代，并与小型啮齿目动物等其他样本做比较。

结果显示，样本中的两头猛玛象是「草原猛玛」（steppe mammoth），来自逾100万年前；另一头较年轻的猛玛象则是迄今发现最早的「真猛玛」之一。

研究员从猛玛象牙齿取得细小粉末样本，并抽取基因资料，发现最老的那头猛玛象Krestovka可能来自165 万年前，次老的Adycha约来自134万年前，最年轻的Chukochya约来自87万年前。

© 2021 AFP