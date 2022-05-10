猜字游戏谜底fetus涉胎儿太敏感 Wordle急换字

（法新社纽约9日电） 美国堕胎权可能面临最高法院限制的消息传出后，fetus（胎儿）一字出现频率暴增，但人气猜字游戏Wordle不想和时事沾上边，今天急忙换掉这个谜底。

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Wordle让玩家每天猜1个有5个字母的单字，但只有6次尝试机会，在全球掀起热潮后，1月间被「纽约时报」买下。

纽时游戏编辑总监梅森（Everdeen Mason）今天发出声明说，Wordle数以百万计的玩家里，有些「可能看到1个似乎与最近重大事件密切相关的旧谜底」。

梅森没说这个字是什么，只说选择这个字「完全不是蓄意为之，而是巧合，今天原本出现的答案去年就已载入Wordle」。

如果是这样，那当然远在美国最高法院意见草稿上周外泄之前，文件显示多数大法官准备推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定。

梅森说，「Wordle是娱乐与放松的地方，我们认真看待我们的角色，希望Wordle远离新闻」，「我们上周发现这个字会在今天出现后，尽可能地为解答者改换了谜底」，但还是来不及为所有人换掉。

纽时2月即宣布，已消除Wordle上许多模棱两可以及「敏感或冒犯的字」。

部分玩家在社群媒体分享今天的两版谜底，讥笑中间偏左的纽时太过小心翼翼。

纽时上周刊出一篇「美国还没准备好结束罗诉韦德案」的评论文章，正式表态支持堕胎权。

© 2022 AFP