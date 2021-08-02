猫熊欢欢作客法国 再生双胞胎

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（法新社法国圣艾尼昂2日电） 法国博瓦勒动物园（Zoo de Beauval）表示，在法国作客的母猫熊欢欢今天凌晨时分产下了一对双胞胎小猫熊。

法国于2012年迎来猫熊欢欢（Huan Huan）和圆仔（Yuan Zi），2017年8月4日，欢欢产下两只新生儿，但只有一只存活，也就是圆梦（Yuan Meng），那是第一次有猫熊宝宝在法国诞生。如今欢欢再作母亲，这对双胞胎是在今天凌晨1时许诞生的。

法国中部圣艾尼昂（Saint-Aignan）博瓦勒动物园园长德洛（Rodolphe Delord）表示，两只小宝宝身体是粉红色的，它们十分健康，看来体型也足够大，它们太棒了。

无论圈养或野生猫熊，繁殖是出了名的困难，专家说，只有极少数的猫熊会想交配生育下一代或知道该如何交配。

情况更复杂的是，母猫熊一年一度的发情期很短，大约只有24至48小时。

欢欢和圆仔这对博瓦勒动物园的明星猫熊，今年3月开始作「接触」，并在一个周末亲密接触8次，这让园方相当兴奋激动。

兽医也为它们做了一次人工授精，以确保成功。

欢欢的第一个宝宝圆梦，目前已100多公斤重，今年内将送回中国。目前在中国估计有1800只野生猫熊，和500只圈养猫熊。

园方表示，欢欢的新宝宝在100天内还不会正式命名，将由中国国家主席习近平妻子彭丽媛为它们选取名字。

© 2021 AFP