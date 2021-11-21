猫狗非玩具或消费品 法国2024年起宠物店禁止展售

（法新社巴黎19日电） 法国参议院18日压倒性通过广泛动物权利法案，从2024年1月1日开始宠物店将禁止在橱窗展出和贩卖猫狗，但新法案仍需总统马克宏（Emmanuel Macron）签署才能实施。

广告 继续浏览后续

法国农业部长德诺曼第（Julien Denormandie）发推文表示，宠物既不是玩具也不是消费品，并称许这是对抗弃养宠物的重大改善。

按照新法案，从2024年起宠物店等禁止贩售猫狗，欲饲养者必须向繁殖业者直接购入或从动物收容设施收养等。此外，为防止冲动性购买衍生弃养行为，除购买7日内可解约外，购入者也必须签署证明具备饲养相关知识的文件。

统计显示，约一半法国人饲养宠物，宠物食品业界团体指出，法国境内饲养的宠物猫狗合计将近2200万只，每年被遗弃动物约10万只。

新法案规定，虐待动物者最高可判处5年徒刑和7.5万欧元（约新台币235万元）罚款。

此外，巡回马戏团将从2028年起禁止野生动物表演，海豚和虎鲸表演则将从2026年起禁止。饲养野生动物行为也会被视为违法，水貂养殖场将在法案实施后立即被关闭。但马戏团业界团体的代表受访时反弹表示，马戏团并未虐待动物，那是恣意性法律，将会展开抗议。

法国资深女星、知名动物权益倡导者碧姬芭杜（Brigitte Bardot）的基金会，称赞这是法国动物权利的重大进步。

© 2021 AFP