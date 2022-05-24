猴痘波及全球逾10国 专家：普通人群感染风险低

（法新社斯德哥尔摩23日电） 5月初以来，北美和欧洲陆续出现猴痘病例，外界担忧这个在中非和西非的地方性流行病正在向外扩散。卫生官员今天表示，猴痘在普罗大众间广泛传播的风险非常低。

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世界卫生组织（WHO）证实自5月初以来澳洲、欧洲和北美共通报100多例的确诊和疑似病例，引发各界对猴痘蔓延的担忧。

尽管猴痘已为人所知40年，但世卫表示，这是第一次有多个国家同时出现数起病例，且发生在没有去过非洲流行地区的人群中。

不过，世卫表示，在非洲以外的国家，猴痘爆发可获控制，也可阻止这种病毒在人群之中传播。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）也试图淡化各界对猴痘病毒在人际间传播的担忧。

猴痘症状包括发烧、肌肉疼痛、淋巴结肿大、发冷、倦怠以及手部和脸部出现类似水痘的皮疹，通常不会致命。

这种病毒可透过接触感染者的皮肤损伤或体液、呼吸道飞沫而传染。

目前没有治疗方法，但症状通常会在2至4周后消失。

根据世卫统计，自从1970年以来，共有11个非洲国家通报过人类感染猴痘病例，分别是贝南、喀麦隆、中非共和国、民主刚果、加彭、象牙海岸、赖比瑞亚、奈及利亚、刚果共和国、狮子山及南苏丹共和国。

欧洲疾病预防管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）说，大多数病例症状轻微。「对于更广泛人群来说，传播的可能性非常低。然而，病毒透过密切接触而进一步传播的可能性依然很高。」

欧盟卫生与食品安全执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）表示，尽管风险不高，「保持警惕」仍很重要。

欧洲疾管中心说，猴痘病毒可在「幼儿、孕妇和免疫抑制患者」等特定群体中引起严重疾病。

欧洲疾管中心也提到「人传动物」的风险，若将病毒传给动物，「这种疾病有可能在欧洲流行」。

美国总统拜登今天表示，毋须透过「额外措施」来防止猴痘病毒扩散。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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