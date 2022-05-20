猴痘疫情蔓延 法国德国比利时都出现病例

（法新社巴黎20日电） 法国、比利时和德国今天都通报首起猴痘病例。这种原本集中流行于非洲部分地区的疾病，正在欧洲和北美洲陆续现踪。

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法国卫生当局今天表示，大巴黎区（Ile-de-France）一名29岁男子被证实感染猴痘，他最近没有前往猴痘流行地区的旅游史。

此外，德国武装部队的微生物学研究所表示，在一名出现皮肤病变的患者身上发现这种病毒，皮肤病是猴痘的症状之一。

在比利时，微生物学家安德瑞（Emmanuel Andre）在推特发文证实，鲁汶天主教大学（University of Leuven）的实验室确认了国内第2起猴痘病例，是一名来自法兰德斯布拉班特（Flemish Brabant）的男子。

随着在多个欧洲国家发现的病例数不断增加，德国卫生机构罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）敦促从西非地区返国的民众，尤其是男同志，如果发现皮肤上有任何异状请尽快就医。

猴痘是一种罕见的疾病，通常会引起发烧、肌肉疼痛、淋巴结肿大、畏寒、疲倦，以及在手部和脸部出现像水痘一般的皮疹等症状，但通常不致命。

猴痘病毒可以透过接触染病者的皮肤病变和飞沫传播，也可能透过寝具和毛巾等共用物品传播。

世界卫生组织（WHO）表示正密切关注这项议题，尤其是英国的部分病例似乎是在同志圈内传播。

在义大利、葡萄牙、西班牙、瑞典，还有美国和加拿大都发现了猴痘病例，令人担心这种通常集中在非洲中部与非洲西部的疾病可能正在蔓延。

根据WHO资料，猴痘通常会在感染2到4周后痊愈。

© 2022 AFP