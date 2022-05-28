猴痘病毒不寻常扩散多国 世卫担心才刚开始

（法新社日内瓦27日电） 世界卫生组织（WHO）专家今天警告，近几周在猴痘病毒通常传播国家以外的世界多国发现大约200起病例，目前可能只是开端而已。

广告 继续浏览后续

世卫全球传染病危害预防部门负责人布里安（Sylvie Briand）在向各国简报猴痘病毒「不寻常」扩散时坦承：「我们不知道现在是否只看到冰山一角。」

从英国5月7日首次通报1起猴痘确诊病例以来，世卫组织已接获各国通报近200起病例，发现地点都离猴痘原本流行的国家很远。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）则登记有219例。

猴痘原本在西非、中非地区的一些国家流行，近期却突然出现在全球超过20个国家，包括美国、澳洲、阿拉伯联合大公国和十多个欧盟（EU）国家。

西班牙卫生部今天表示，目前境内确定有98例；英国则有90例。葡萄牙卫生当局今天也说，已通报确认74例，患者全是男性，大多在40岁以下。

布里安告诉参加瑞士日内瓦举行的世界卫生大会（WHA）成员国代表：「我们仍处于这起事件的最开端。」

她指出，「我们知道未来几天会有更多病例」，但不必恐慌，「这不是大众应该担心的疾病，这不是COVID-19（2019冠状病毒疾病）或其他迅速蔓延的疾病」。

布里安还说，专家们正试图判断这种「不寻常状况」的发生原因，初步调查似乎并未显示猴痘病毒出现变化或变异。

她提到，现在仍有机会阻止疫情扩散，若采取正确措施，就有可能控制病毒传播。

© 2022 AFP