率阿根廷美洲杯夺冠 梅西夺第7座金球奖

（法新社巴黎29日电） 率领阿根廷在美洲杯夺冠，终结该国28年国际大赛冠军荒的梅西，今天第7度拿下金球奖，持续将纪录堆高。

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今天在星光熠熠的巴黎，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）击败波兰前锋莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）、法国足球明星本泽马（Karim Benzema）等人，拿下生涯第7座金球奖（Ballon d'Or）。

巴黎如今是34岁梅西口中的「家」，因为他8月离开从青训时期就一直待着的西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona），加盟法国甲级足球联赛（Ligue 1）强权巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）。

尽管梅西泪别老东家巴萨转会的消息震撼全球足坛，让所有人都等着看他在PSG的表现，但他在法甲的起步，相对来说没有意料中的强势，但世界各地的记者仍决定将金球奖颁发给他，表彰他率领阿根廷继1993年后，再次夺得国际大赛冠军。

去年的金球奖因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情停办，但过去梅西曾在2009年到2011年间，连3年夺下金球奖，接着又在2012年、2015年、2019年3度获奖。

他说：「两年前，我以为那是我生涯的最后一年，但如今我又回到这里。」

他在颁奖典礼上说：「人们开始问我什么时候要退休，但如今我在巴黎（踢球），而且我很快乐。」梅西发表得奖感言时，他的妻子和他们的3个孩子也在那里。

「我不知道我还能踢几年球，但我希望还能踢好几年，因为我真的很享受今年的时光。」

「我和阿根廷一起获得的成就宛如是美梦成真，我觉得我今天赢得金球奖，是因为我们在美洲杯（Copa America）夺冠的关系，所以我要把这个奖献给我的队友们。」

阿根廷在美洲杯冠军赛中，以1比0击败宿敌巴西，这是梅西生涯首度为阿根廷拿下国际大赛冠军。在巴萨的最后一个球季，梅西在48场比赛中攻进38球，并率队赢得国王杯（Copa del Rey）。

© 2021 AFP