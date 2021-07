王子身后首张全新专辑 抨击种族歧视等美国乱象

广告 继续浏览后续

(法新社纽约24日电) 已故乐坛传奇王子(Prince)的遗产管理公司,将在7月30日这天从这位音乐鬼才有名的音乐保险柜发行一张完整专辑,是王子5年前震惊全球猝逝以来首张未曾发行过的全新专辑。

包含12首曲目的新专辑「欢迎来到美国」(Welcome 2 America,暂译)早在2010年就已完成,却因不明原因深藏在王子明尼阿波利斯(Minneapolis)附近的豪宅兼个人工作室派斯利公园(Paisley Park)保险柜中。

这张专辑预言了美国当今社会困境,探讨种族歧视、政治分裂、科技和不实讯息等议题。

百变的王子在专辑中将急切的抒情与慵懒的放克曲风融为一体,唱出美国是个「自由之地/奴隶之家」。

王子2016年4月21日猝逝,享年57岁,官方死因为自行服用过量的鸦片类止痛药吩坦尼(fetanyl)。他生前不可能会料到,自己过世多年之后,家乡明尼阿波利斯会因手无寸铁非裔男子佛洛依德(George Floyd)遭白人员警以膝压颈杀害后,爆发愤怒与抗议。

但王子是个不折不扣的行动主义者,在录音圈内外大力提倡非裔赋权。

王子在专辑最终曲目「我们终有一天会自由」(One Day We Will All B Free,暂译)中唱到:「你上学只学到从来不存在的事。但若你的过去只会让你痛苦不堪,那最好反抗它。」

「欢迎来到美国」共同制作人、和王子长期合作的键盘手兼音乐总监海斯(Morris Hayes)表示,王子在专辑中「精准抨击美国现况」和「社群媒体、社会正义、社会意识到底出了什么问题...要集众人之力来真正讨论这些议题」。

王子这张专辑预计7月30日推出。(译者:李佩珊/ 核稿:蔡佳敏)

© 2021 AFP