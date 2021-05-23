环保斗士童贝里关心疫情 吁改变粮食生产方式

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（法新社斯德哥尔摩22日电） 瑞典环保斗士童贝里（Greta Thunberg）今天呼吁，冠状病毒等人畜共通传染病一再威胁世界，人类应该改变粮食生产和消费方式。

童贝里在社群媒体为「国际生物多样性日」贴出的影音上说：「气候危机、生态危机和健康危机都是相互关联的。」

她说，随着病毒从动物传播到人类，「数百万人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）、兹卡病毒（Zika）、伊波拉病毒（Ebola）、西尼罗热（West Nile fever ）、严重急性呼吸道症候群（SARS）、中东呼吸症候群冠状病毒（MERS）、爱滋病毒（HIV/AIDS）」。

现年18岁的童贝里说：「我们耕种和对待大自然的方式，像是砍伐森林及摧毁动物栖息地，都创造了完美的条件，让疾病能从一种动物传给另一种动物并传给我们。」

根据世界卫生组织（WHO）的说法，很可能是某种动物将冠状病毒传给人类。

人畜共通传染病也就是从动物传给人类的疾病，在所有新发现和许多现存传染病中占有很大比例。

童贝里说：「如果我们继续以现在的做法生产粮食，我们将破坏大多数野生植物及动物栖息地，并使无数物种灭亡。」

「他们是我们生命的支持系统，如果我们失去他们，我们也将会消失。」

她也不忘对气候变迁的关注，再次呼吁立即大量减少排放。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP