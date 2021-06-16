环团人士乘滑翔翼抗议 掉进欧国杯赛场致2伤

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（法新社法兰克福16日电） 2020欧洲国家杯（Euro 2020）昨天举行德法大战前，一名38岁绿色和平组织抗议者乘滑翔翼掉进球场，造成2人受伤。慕尼黑警方今天表示，正在调查此人的「数项犯行」。

这个遭到各界谴责的插曲，发生在昨天傍晚球赛开踢前，过程都被拍摄下来。绿色和平组织（Greenpeace）立即道歉，表示他们原本的计画是把一颗写着抗议讯息的乳胶球投进球场，没想到却发生意外。

事发当时，这名倡议人士乘黄色滑翔翼在慕尼黑（Munich）球场上空飞行，接着似乎撞上与球场屋顶相连的高架摄影机缆线而乱了方向，还差点掉进看台，最后落入球场。

他的滑翔翼上写着「淘汰石油！」字样。而绿色和平组织在推特（Twitter）上写道，这次抗议行动的目的在敦促2020欧国杯赞助商福斯汽车（Volkswagen），停止销售柴油和汽油车。

警方拘留肇事者后，查出他来自德国巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg），现年38岁；此人试图降落时造成两人头部受伤，伤者都被送往医院治疗。

慕尼黑警方发言人告诉法新社，今天上午并无关于伤者情况的最新消息。肇事男子本身没受伤。

慕尼黑警方表示已扣留滑翔翼，正依刑法、空中交通法和其他规定，调查男子涉及的数项犯行。

© 2021 AFP