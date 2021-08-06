现代新加坡境内 女性割礼仍存在

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（法新社新加坡6日电） 莎萨（Saza Faradilla）一直到22岁，才发现自己在小婴儿时就被行过「割礼」。新加坡的穆斯林少数族群至今仍默默行使这种传统习俗。

新加坡虽然看似现代且都会，但社会价值观仍保守，在全球大多数地方都被禁止的割礼，在新加坡仍不违法。

虽然一般认为割礼在马来人穆斯林社群里颇为普遍，但许多女性直到青少女或者长大成人，才知道小时候受过割礼。

莎萨说：「我感觉受到背叛。」她因为抗议一名年幼的亲戚要被行割礼，才知道自己也曾受过割礼。

现年26岁的莎萨告诉法新社：「我很震惊，而且有非常被冒犯的感觉。」

她说，她质问母亲为何要这么做。「她说，你被行使割礼，因为我不希望你变得淫乱，因为这很干净，也因为这是信仰的一部分。」

在马来语中，割礼被称作sunat perempuan。通常是切除阴蒂或阴蒂包皮。

虽然新加坡的割礼没有其他地方严谨，但当地维权人士谴责这违反人权，并呼吁终结割礼。

莎萨和一群大多为穆斯林的女性号召行动，利用Instagram和宣传册来破除迷思，成立工作坊，支持受过割礼的女性。

不过，要把这个禁忌话题搬上台面并不容易。

发起活动的人被指控不是好的穆斯林，有些成员不敢告诉家人自己参与活动，以免爆发家庭革命。

她们也表示，马来人社群抗拒公开讨论女性的性欲，让这个议题更具挑战性。

全世界女性遭受割礼的实际规模并不清楚，但根据联合国估算，现今在非洲、中东与亚洲的31个国家，合计至少有2亿名女性受过割礼。

部分穆斯林认为，行使割礼对少女的健康与道德发展很重要，又或者毫无疑问地接受这就是传统的一部分。他们认为这会降低女性的性欲，进而降低她们不忠的机率。

不过，世界卫生组织（WHO）警告，行使割礼根本对健康无益，反而很危险，且违反了女性人权，是「极度的性别歧视」。

新加坡并没有女性行使割礼的官方数据，但莎萨的团体调查发现，约75%穆斯林女性都曾行过割礼。

新加坡大多为华人，在570万人口中约10%是马来人穆斯林。

替新加坡穆斯林提供信仰规范的「新加坡回教宗教理事会」（Islamic Religious Council of Singapore ）公开反对割礼。

理事会发言人告诉法新社，理事会的立场是「任何医学上被证明会产生伤害的行为，包括女性割礼，都应该避免」。

不过，新加坡目前仍没有迹象要破除这项习俗，官方也没有明令禁止。

在教育界工作的莎萨认为，政府选择不公开表态，小心踩在中线，以免激怒当地穆斯林社群或是国际人权团体。

© 2021 AFP