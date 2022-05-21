现代汽车耗资55亿美元 赴乔治亚州兴建电动车厂

（法新社华盛顿20日电） 美国乔治亚州州长坎普今天宣布，韩国现代汽车（Hyundai）将在州内兴建一座价值55亿美元的电动车和电池工厂；与此同时，美国总统拜登展开亚洲行，第一站正造访首尔。

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坎普（Brian Kemp）与现代汽车总裁张在勋（Jay Chang）一起在萨凡纳市（Savannah）附近的未来厂址宣布这个消息，乐见这桩投资预期带来超过8000个工作机会。

根据坎普办公室发布的声明，他说：「我们很自豪地欢迎现代汽车来到乔治亚州，我们将共同打造创新的未来。」

坎普称这座工厂是「本州史上最大的经济发展计画」。

声明提到，现代汽车的供应商预计在这座工厂额外投资10亿美元，每年产能可达30万辆。

现代汽车表示，规划于2023年1月动工，2025年上半年完工。但现代汽车尚未详细说明这座工厂会生产哪些电动车款。 张在勋在声明中说：「新的电动车厂是我们业务的未来，将有助我们满足增长中的美国消费者需求。」

现代汽车预期，7年内，旗下车款在全球的销量将有27%会是电动车。

现代汽车声明表示，在新厂建立电池产线，「目的是替美国市场的电动车电池和其他电动车零件打造稳定的供应链」。

拜登20日抵达韩国，意在巩固与韩国的经济关系。白宫表示，拜登预定于22日会晤张在勋。

现代汽车的新厂将是乔治亚州的第2座电动车工厂；电动卡车制造商Rivian去年12月宣布要投资50亿美元，在乔治亚州兴建美国境内的第2座组装厂。

现代汽车的目标是在2026年之前成为美国的第3大电动车制造商，但竞争颇为激烈。

电动车领域目前由美国大厂特斯拉（Tesla）独领风骚，但传统制造商通用汽车（General Motors）和福特（Ford）也规划在未来数年投资数百亿美元以增加旗下电动车款，还有许多新创公司试图打入这个产业。

© 2022 AFP