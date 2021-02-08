现代起亚否认与苹果合作电动车 股价跌

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（法新社首尔8日电） 韩国汽车大厂「现代汽车」（Hyundai）及旗下公司「起亚」（Kia）今天否认他们正与苹果公司（Apple）就开发自动驾驶汽车谈判，消息一出两间公司股票应声大跌。

一个月前韩国的有线电视传媒「韩国经济新闻电视」（Korea Economic TV）披露，苹果已和现代汽车接洽，讨论双方合作研发电动车与所需电池，报导披露后现代汽车股价大涨。

直到上周，相关报导仍指出双方可能选在美国乔治亚州生产电动车。

但现代与起亚今天在证管文件里指出，他们「没和苹果讨论自驾电动车研发」。

现代与起亚还说，他们有和多家企业谈论这类计画，但尚未做成任何决定。现代汽车表示，这些讨论都还处于「初期阶段」。

起亚的股价今早重挫13%，现代也下跌5.6%。

消费者近年对环保汽车的兴趣越来越高，除特斯拉（Tesla）执此领域牛耳外，苹果的泰坦计画（Project Titan）也着重自驾科技，但苹果对商业保密是出名的严格，相关讯息并不多。

现代汽车已推出全电动汽车，包括Ioniq与Kona Electric，正待这块市场的认可。反观苹果，纵有好几个报导称他们即将与现代汽车达成协议，却从未承认有与现代汽车谈过合作。

© 2021 AFP