珍妮佛罗培兹、班艾佛列克好事近？影片露喜讯

（法新社华盛顿9日电） 美国演歌两栖的珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）宣布与奥斯卡奖得主班艾佛列克（Ben Affleck）订婚，是两人18年前分手后再续前缘。

广告 继续浏览后续

52岁的珍妮佛罗培兹在自己网站On The JLo上传影片，片中她喜悦之情溢于言表，看着左手无名指上的绿色戒指。她的经纪人后来向「时人」（People）杂志证实订婚喜讯。

珍妮佛罗培兹和班艾佛列克第一次是在2002年「绝配杀手」（Gigli）片场相识相恋，原本计划2003年步入红毯，却于2004年初宣告分手。

这对影迷昵称Bennifer的佳偶再度出双入对的照片去年曝光后，引发网友热烈讨论。

珍妮佛罗培兹将梅开四度，49岁班艾佛列克则是第二度当人夫。

珍妮佛罗培兹前夫包括影星欧贾尼诺亚（Ojani Noa）、舞者克里斯贾德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」马克安东尼（Marc Anthony），并与马克安东尼育有一对14岁大的双胞胎。

班艾佛列克曾与「双面女间谍」珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共组家庭，育有3名年纪10到16岁不等的子女。

© 2022 AFP