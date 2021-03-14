珍妮佛罗培兹A-Rod联合声明否认分手传言

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（法新社华盛顿13日电） 美国拉丁天后珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）与前美国职棒大联盟MLB球星A-Rod分手消息传得沸沸扬扬，两人今天表示，他们正在「解决一些问题」，但分手传闻「不精确」。

专门报导名人的新闻网站TMZ、「纽约邮报」（New York Post）「第6版」（Page 6）等美国媒体消息昨天报导指出，珍妮佛罗培兹已和A-Rod罗德里格斯（Alex Rodriguez）解除婚约。

珍妮佛罗培兹与A-Rod发给美国媒体的联合声明说：「这些报导都不精确，我们正在解决一些问题。」

51岁的珍妮佛罗培兹与45岁的A-Rod近4年前开始交往，去年才砸下4000万美元在迈阿密买下豪宅。

A-Rod昨天在社群媒体放上在迈阿密船上的自拍，图说写着：「别管我，只是贴张航行的自拍照。各位周末有什么计画？」正在多明尼加拍电影的珍妮佛罗培兹11日则在社群媒体贴文说，「今天找到好理由开怀大笑」。

亲近两人的消息人士告诉「时人」（People）杂志：「他们关系出了状况，但没有分手。」「她在多明尼加工作，他在迈阿密，所以很难得见上面。」

© 2021 AFP