班克西半毁作品「垃圾桶里的爱」 7亿天价落槌

(法新社伦敦14日电) 英国知名涂鸦艺术家班克西(Banks)作品「垃圾桶里的爱」,今天在伦敦以1858万英镑(约新台币7.1亿元)的天价落槌,不仅刷新班克西作品拍卖价纪录,也远超出会前估价。

事实上,「垃圾桶里的爱」(Love is in the Bin)前身是「气球女孩」(Girl with Balloon)。2018年,「气球女孩」在伦敦苏富比 (Sotheby's)拍卖会上以110万英镑(约新台币4228万元)的价格拍出后,随即被画框中暗藏的碎纸机绞碎掉一半。

这个超现实的恶作剧是班克西所精心策划,举世哗然。班克西放荡不羁、难以捉摸,据说只有少数朋友知道他的真实身分。

如今这幅半毁、更名为「垃圾桶里的爱」的画作在睽违3年后,今天再度登上拍卖会。

今晚在拍卖会上,有9名竞标者抢购了大约10分钟。「爱在垃圾桶里」从250万英镑的起拍价迅速攀升,就连拍卖官巴克(Oliver Barker)也相当惊讶,击槌前还说无法形容他有多害怕将槌落下。

「爱在垃圾桶里」也刷新班克西「扭转情势者」(Game Changer)今年3月以1675万英镑拍出的纪录。「扭转情势者」的拍卖所得,班克西全数捐给英国卫生单位。

据报最后拍到「爱在垃圾桶里」的是一位民间投资客,拍卖前估计价格为400至600万英镑(约新台币1.5亿至2.3亿)。

