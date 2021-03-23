班克西画作拍卖捐英国民保健署

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（法新社伦敦23日电） 英国知名涂鸦艺术家班克西（Banksy）一幅作品今天将拍卖，可望募得数百万英镑捐给英国国营的国民保健署（National Health Service）工作人员。

班克西这幅作品名为「扭转情势者」（Game Changer），去年5月底全球首波疫情危机期间，首次出现在英格兰南部海边的南安普敦综合医院（Southampton General Hospital ）。

这幅黑白画作上可以看到，一名小男孩手上拿着一个配戴口罩和帽子的护理师娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠侠公仔被丢在一旁的字纸篓中。

这位神秘艺术家还不忘附上写给医院工作人员的字条：「谢谢你们所做的一切。希望这幅画能稍稍照亮这个地方，虽然它只有黑色和白色。」

佳士得（ Christie's）预估拍卖金额介于250万至350万英镑（约新台币9820万元至1亿3750万元）间。拍卖所得将捐给国民保健署作为慈善用途，复制品则将继续悬挂在南安普敦综合医院。

南安普敦医院慈善基金会（Southampton Hospitals Charity）本月稍早分享的影片中，医院工作人员感谢班克西，并分享他们对于这件作品的感受。

南安普敦综合医院急症部门资深护理师葛尼（Steph Gurney）表示，这幅作品的出现「令人震惊和讶异」，「这样一位世界知名的艺术家想要把作品捐给我们医院意义重大」。

© 2021 AFP