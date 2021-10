班克西「在垃圾桶里的爱」将拍卖 估价高达2亿

广告 继续浏览后续

(法新社伦敦14日电) 英国知名涂鸦艺术家班克西(Banksy)的画作「气球女孩」(Girl with a Balloon)下半部遭切碎后身价不减,14日将在伦敦进行拍卖,预估拍卖价格可以达到400万到600万英镑。

这幅画作从「气球女孩」改名为「在垃圾桶里的爱」(Love is in the Bin),将在苏富比(Sotheby's)现代艺术拍卖竞标,预估拍卖价格将达到400万到600万英镑(新台币1.5亿到2.3亿元)。

2018年10月原画作在同一地点以将近110万英镑价格落槌,当时「气球女孩」在拍卖会以高价卖出后,部分画作却立刻在当场被自动绞为碎纸,如同经过碎纸机一般,众人相当震惊。

班克西喜爱嘲弄古板的艺术世界,创作风格放纵不羁,他的涂鸦于1980年代开始出现在英格兰西南部的布里斯托(Bristol)街头。

这名街头游击艺术家的行动难以预料,英国各地和世界各国都曾留下他的印记。

遭切碎的这幅画作是班克西最着名作品之一,画作中有一名伸着手的女孩,以及一颗爱心形状的气球。最初画在伦敦东部肖尔迪奇(Shoreditch)的一条街道墙面上,之后出现各种印刷版本。班克西还曾为了替战乱动荡的叙利亚发声,在2014年以「气球女孩」制作了一支动画短片。

苏富比现代艺术部主管布兰奇克(Alex Branczik)表示,班克西在上次拍卖会「切碎艺术品,并没有造成多大破坏,反而创造了新作品」。

布兰奇克称这是「班克西的极致艺术品,也是近代艺术史中真正的代表作」。(译者:陈昱婷/核稿:陈政一)

© 2021 AFP