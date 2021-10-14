班克西「在垃圾桶里的爱」将拍卖 估价高达2亿

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（法新社伦敦14日电） 英国知名涂鸦艺术家班克西（Banksy）的画作「气球女孩」（Girl with a Balloon）下半部遭切碎后身价不减，14日将在伦敦进行拍卖，预估拍卖价格可以达到400万到600万英镑。

这幅画作从「气球女孩」改名为「在垃圾桶里的爱」（Love is in the Bin），将在苏富比（Sotheby's）现代艺术拍卖竞标，预估拍卖价格将达到400万到600万英镑（新台币1.5亿到2.3亿元）。

2018年10月原画作在同一地点以将近110万英镑价格落槌，当时「气球女孩」在拍卖会以高价卖出后，部分画作却立刻在当场被自动绞为碎纸，如同经过碎纸机一般，众人相当震惊。

班克西喜爱嘲弄古板的艺术世界，创作风格放纵不羁，他的涂鸦于1980年代开始出现在英格兰西南部的布里斯托（Bristol）街头。

这名街头游击艺术家的行动难以预料，英国各地和世界各国都曾留下他的印记。

遭切碎的这幅画作是班克西最着名作品之一，画作中有一名伸着手的女孩，以及一颗爱心形状的气球。最初画在伦敦东部肖尔迪奇（Shoreditch）的一条街道墙面上，之后出现各种印刷版本。班克西还曾为了替战乱动荡的叙利亚发声，在2014年以「气球女孩」制作了一支动画短片。

苏富比现代艺术部主管布兰奇克（Alex Branczik）表示，班克西在上次拍卖会「切碎艺术品，并没有造成多大破坏，反而创造了新作品」。

布兰奇克称这是「班克西的极致艺术品，也是近代艺术史中真正的代表作」。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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