球后巴蒂击败种子杀手晋澳网8强

（法新社墨尔本23日电） 全神贯注的澳洲世界球后巴蒂今天以直落二击败美国的种子杀手阿尼西莫娃，晋级澳洲公开赛8强，将迎战美国好手皮古拉。

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世界排名第一的巴蒂（Ashleigh Barty）在拉佛球场（Rod Laver Arena）以6比4、 6比3击败非种子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。阿尼西莫娃第三轮曾爆冷击败卫冕冠军的日本女将大直美（Naomi Osaka）。

头号种子巴蒂的目标是成为44年来澳网第一个地主国女单冠军，她将在8强赛面对第21种子皮古拉（Jessica Pegula）。皮古拉先前以7比6（7比0）、6比3击败希腊第五种子莎卡瑞（Maria Sakkari），连续两年在澳网进入8强赛。

阿尼西莫娃赛后提到巴蒂时说：「她是位令人难以置信的运动员，也是个让人难以置信的竞争者。她最大的优点之一就是能够一点一点的转变局势。」

阿尼西莫娃曾在2019年法国网球公开赛4强赛时与巴蒂对阵，今天的比赛是两人再度交手。

巴蒂当年输掉第一盘后，不但反击赢得比赛，也拿下当年法网女单冠军。那成为她职业生涯的转捩点，她如今已连续112周稳坐球后宝座。

© 2022 AFP