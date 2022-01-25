球后巴蒂直落二击败皮古拉 晋澳网女单4强

（法新社墨尔本25日电） 女单世界排名第1的澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天朝成为澳网地主国女单冠军之路更迈进一步，直落两盘击败美国选手皮古拉（Jessica Pegula），顺利挺进4强赛。

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全神贯注的巴蒂压制全场，在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）仅花63分钟，就以6比2、6比0击退大会第21种子皮古拉，生涯第2次闯进准决赛。

她将在4强赛对决气势如虹的美国好手基斯（Madison Keys）。世界排名第51的非大会种子基斯，以6比3、6以2爆冷淘汰上届法网女单冠军、大会第4种子捷克女将卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

这是基斯第5次闯进大满贯赛准决赛，也是2015年以来首度闯进澳网4强赛。

不过基斯将有一场硬仗要打，头号种子巴蒂的目标是继1978年欧尼尔（Chris O'Neill）之后，成为44年来澳网第一个地主国女单冠军。

巴蒂说，「今晚很稳。我打得很愉快。发球表现不错，也在场上有很多正手击球的机会，我很高兴拿下比赛。」

谈到2020年在澳网止步四强，巴蒂说，「不论是以一个人还是选手而言，我都成长了，我感觉是一个更完整的网球选手。对于应对场上状况和解决难题，我都多了几年经验。」

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