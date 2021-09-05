球后巴蒂美网爆冷出局

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（法新社纽约4日电） 澳洲球后巴蒂今天于美网女单第3轮爆冷出局，但她迅速整好心情，准备好迎接未来的挑战。

美国网球公开赛（US Open）女子单打第3轮的比赛，世界排名第43的美国女将罗杰斯（Shelby Rogers）在激战3盘后，以6比2、1比6、7比6（7比5）击败今年大满贯温布顿网球锦标赛女单冠军得主巴蒂（Ashleigh Barty）。

赛后巴蒂说：「我找到对我真的有利的方式，但就是没办法拿下胜利，这很令人失望，但我们得向前看。」

25岁的巴蒂今天若能赢球，就能追平她在美网的最佳纪录，而美网是巴蒂唯一从未打进4强的大满贯赛事。

巴蒂说：「我们现在会重新出发，我们会回归战术面，并为剩余的球季努力训练。」

2月起，巴蒂就离开家乡四处征战，接连拿下迈阿密、墨尔本、斯图加特、辛辛那提网赛冠军，并在温网夺得生涯第2座大满贯冠军。

巴蒂说：「我为我自己、我的团队所投入的一切感到骄傲，这蛮不可思议的。老实说，我不认为我们还能要求更多了，所以我也不会去改变任何事。」

罗杰斯则说：「站上球场，我告诉自己，先前5次对上她都输球，我不想再这样输了。我只是试着做出些改变。」

美网进行到现在，唯一还未被淘汰的地主女选手罗杰斯说：「我只是试着比她坚持更久，今晚她完全掌握了我的球路，我觉得我打得越好，她的回击就越强。」

罗杰斯晋级第4轮后，接下来将面对英国青少女小将拉杜卡努（Emma Raducanu）。拉杜卡努在先前的温网及这次的美网，在晋级的路上都是一盘未失的状态。

© 2021 AFP