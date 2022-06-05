球后斯威雅蒂法网二度夺冠 鼓励乌克兰坚强下去

（法新社巴黎4日电） 今天拿下生涯第2座法国网球公开赛女单冠军的世界球后斯威雅蒂，赛后激动得发表了要「乌克兰保持坚强」的和平宣言。

广告 继续浏览后续

21岁的波兰好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）在今天的单打决赛，仅花68分钟就以6比1、6比3击败美国新星高夫（Coco Gauff）。

斯威雅蒂从2月的杜哈网赛开始，连续包办印地安泉、迈阿密、斯图加特、罗马网赛，及此次法网的冠军，写下35连胜的佳绩，追平美国名将大威廉丝（Venus Williams）2000年所创21世纪最长的连胜纪录，并在3月取代已退休的巴蒂（Ashleigh Barty）坐上球后宝座。

斯威雅蒂今天赛后说：「我想对乌克兰说些什么，保持坚强，因为战争尚未平息。」她在这次法网期间，帽子始终都别上一条乌克兰国旗色的缎带。

她表示，她2月赢得杜哈网赛时，乌克兰即爆发战争，「当时我曾盼望下一次我发表冠军宣言时，情况已会有所改善」。她说，「我依旧抱持着希望。」

之后，她告诉国家广播公司（NBC）说：「仗还在打，人们也还在受苦。」

「许多球员已经摘下（乌克兰）缎带，对于下场比赛和积分的问题也激烈的讨论着。这和那（网球）无关，而是与（乌克兰）整体情况有关，我希望大家能意识到这点。」

© 2022 AFP