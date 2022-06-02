球后斯威雅蒂2度闯进法网决赛 拚第2冠

（法新社巴黎2日电） 网坛世界球后斯威雅蒂今天在法国网球公开赛（French Open）4强赛击败对手卡萨金娜，第2度打进法网决赛，并将寻求生涯第2座法网冠军。她目前连续胜场纪录已推进到34场。

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来自波兰的斯威雅蒂（Iga Swiatek）是2020年法网女单冠军，她今天在中央球场（Court Philippe Chatrier）仅费时64分钟，便以6比2、6比1强势淘汰俄罗斯女将卡萨金娜（Daria Kasatkina）。

斯威雅蒂若在4日决赛击败高夫（Coco Gauff）或崔维尚（Martina Trevisan）的胜方，将追平美国名将小威廉丝（Serena Williams）创造的2000年以来女单最多连续胜场纪录。

斯威雅蒂今天赢球后在场上受访时表示：「我充满感激。能得到这样的支持，让比赛更容易。」「这周他们给我这么多的支持，令人惊喜。」

21岁的斯威雅蒂将是第2次参加大满贯赛决赛，她也寻求赢得连续第6个世界女子职业网球协会（WTA）头衔。

斯威雅蒂本赛季排名暴冲，经过一系列卓越战绩后，世界排名一路从第7跃上球后。（译者：张正芊）

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