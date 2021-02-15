球风自由奔放 网球独行侠谢淑薇魅力迷人

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（法新社墨尔本15日电） 台湾网球好手谢淑薇闯进澳网女单8强，她的教练麦纳米形容谢淑薇「是一个无拘无束的人」，永远不知道接下来会发生什么。

在谢淑薇成为网球进入开放年代（Open Era）以来，首次挺进大满贯8强赛最年长的选手。长期指导谢淑薇的教练麦纳米（Paul McNamee）说：「她是一个无拘无束的人。」

「她打球风格也是如此。有时会心血来潮，不喜欢计划太远的事。」

谢淑薇在澳网一路过关斩将，先后打败保加利亚女将皮诺科娃（Tsvetana Pironkova）、大会第8种子安德里斯库（Bianca Andreescu）、义大利选手艾拉妮（Sara Errani）及捷克籍的大会第19种子万卓索娃（Marketa Vondrousova）。

这意味着像独行侠一样的谢淑薇将在8强赛事中，在澳网主场地、拉佛球场（Rod Laver Arena）对决比她小12岁、世界排名第3的日本选手大?直美。

麦纳米说：「想想她已经35岁，这是她首度进入大满贯8强赛事。」

「我一直相信她至少有大满贯赛8强实力，8强或4强。她现在做到了。她达到这点。」

从2011年来就执教谢淑薇的麦纳米说，他永远不知道接下来会发生什么。

他回忆：「有一天她在英国伊斯特本（Eastbourne ）比赛。」

麦纳米说：「她连续错失两个球，差了3公尺远。我注意到她在玩弄球拍上断裂的线。」

「她已经有3年没有断过一根线。她不知道那是什么感觉。」

「球员在换球时换球拍，对吧？她会用同样的球拍打很多年。」

不管谢淑薇是不是很古怪，她的天赋在2001年16岁首度亮相时就显而易见的。

但直到2011年麦纳米开始执教谢淑薇后，她才开始处理巡回赛生活，她的事业也开始蓬勃发展。

谢淑薇谈到她的教练，同时也是澳洲前ATP巡回赛选手麦纳米时说：「在和他合作之前，我有很多时间是独自一人。」

「这就是为什么（我）不容易改进或找到出路的原因。有时，我没有人和我一起热身。」

另外，谢淑薇职业生涯另一个贵人就是她的法国男友阿尼尔（Frederic Aniere）。麦纳米赞扬阿尼尔在过去几年帮助谢淑薇网球生涯达到新的高点。

麦纳米说:「她能赞扬我真是很好，但阿尼尔才是真正帮助她变得更加专业的人，如果我可以这么说的话。」

「他们一起住在巴黎。她喜欢巴黎。在过去的几年阿尼尔对谢淑薇产生惊人影响。这绝对是团队努力。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP