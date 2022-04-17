瑞典反移民极右派焚烧可兰经 引爆警民冲突

（法新社斯德哥尔摩17日电） 瑞典近日发生连串反穆斯林移民示威。东部城市诺库平（Norrkoping）警方今天表示，由于有民众抗议极右派团体焚烧可兰经，3人在冲突中意外遭到警察打伤。

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瑞典警方透过声明称：「员警开了数枪以示警告。3人疑似被跳弹击中，目前正就医接受治疗」，3名伤者皆已遭到警方逮捕，伤势严重程度不明。

警方称，在大约150名示威者中，有4人遭到逮捕，因为他们向警员投掷石块，还对车辆纵火。

今天在诺库平发生的冲突，是4天内的第2次。

本月14日，40岁的丹麦极右派政党「强硬路线」（Hard Line）党魁帕鲁丹（Rasmus Paludan）发动反移民和反伊斯兰组织集会。

具备律师与YouTuber身分的帕鲁丹打算参加9月的瑞典国会选举，但目前尚无足够数量签名，确保他有资格参选，因此他近日在瑞典「巡回」，四处访问拥有大量穆斯林人口的社区，并在当地刻意公开烧毁可兰经。

帕鲁丹的激进示威导致警方与反示威民众之间数度发生冲突。在14、15日两天，约有12名警察在冲突中受伤。

伊拉克外交部也宣布于今日召集瑞典驻巴格达外交人员，并警告此事可能会对「瑞典与穆斯林、阿拉伯国家以及欧洲穆斯林社区之间的关系，产生严重影响。」

© 2022 AFP