瑞典国会通过不信任案 总理勒夫文辞职

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（法新社斯德哥尔摩28日电） 瑞典国会上周表决通过对总理勒夫文（Stefan Lofven）的不信任案后，他今日宣布辞职，成为瑞典史上首位因不信任案下台的总理。国会议长将开始协商继任总理的人选。

不信任案过关后，勒夫文有一周时间可决定要辞职下台或提早举行选举。他在记者会上宣布，由于国家正全力对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），而且明年原定就将举行大选，因此他认为提前选举「不是对国家最好的选项…我已请国会议长找人取代我的总理职务」。

现年63岁的勒夫文曾当过焊工与工会领袖，他于2014年带领左派赢得大选，2018年选后又带领所属社会民主党（Social Democrat）向中间偏右路线靠拢，最终与支持联合政府的左派党（Left Party）决裂。

先前左派党因不满执政党放松租金控制政策，决定支持极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）17日提出的不信任案，成为压倒勒夫文内阁的最后一根稻草。

综观瑞典近代史，共有11次总理不信任案，但都未能过关。接下来国会议长诺伦（Andreas Norlen）将负责协调各党，找出新总理人选组织新内阁，勒夫文内阁则将留任至新内阁接手。

© 2021 AFP