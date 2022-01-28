瑞典将建地下设施 安全储存核废料10万年

（法新社斯德哥尔摩27日电） 瑞典政府今天批准一项计画，准备打造一个可安全储存核废料10万年的地下设施，将贮存于金属容器的已用过放射性核燃料深埋至岩床中。

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综合法新社与路透社报导，这些核废料最终将储存在福斯马克（Forsmark）的一座地下设施。福斯马克坐落在首都斯德哥尔摩以北约130公里处，瑞典3座核电厂之一就位于此处。

环境部长史传霍尔（Annika Strandhall）在记者会上说：「我们这么做是为了对环境和人类负责，也是为了替瑞典长期电力生产和就业机会着想。」

她还说：「妥善处理核废料是我们这一代人的责任。这是40年来的研究成果，可以确保核废料安全储存10万年。」

这项称为KBS-3的解决方案已经酝酿数十年，还须获得瑞典环境法院批准。

根据计画，包覆贮存核废料铁制容器的巨大铜管将经由500公尺长的地下隧道深埋至结晶岩中，然后用膨土密封，以形成多道关卡来防止辐射外泄。

自全球首批核电厂于1950和1960年代问世以来，如何安全处理核废料一直是棘手问题。国际原子能总署（IAEA）估计，全球目前约有37万公吨高放射性的用过核燃料存放在临时设施中。

瑞典核电厂自1970年代开始运转以来，迄今已产生约8000公吨高放射性废弃物，包括用过的核燃料。

© 2022 AFP