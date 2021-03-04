瑞典持刀攻击案 5人重伤

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（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典南部韦特兰达市今天发生一名男子持刀攻击8人、造成5人重伤的案件，警方称此为疑似恐怖主义事件。

拥有1万3000人口的韦特兰达市（Vetlanda）今天下午发生这起伤人案。攻击者腿部遭警方开枪击中后，被送往医院治疗。

警方对法新社表示，这名男子在他20多岁时曾使用「尖锐武器」，当地媒体报导这名犯嫌当时挥舞着利刃。

警方一开始朝「谋杀未遂」侦办，但随后在声明中改称「疑似恐怖主义犯罪」，但尚未提供进一步细节。

伤者送往位于扬戈平（Jonkoping）的医院治疗。根据院方消息，遇袭者中有3人伤势危及生命、2人重伤，另有3人轻伤。

区域警长格兰（Malena Grann）稍后在记者会上说明，初步调查仍朝向「谋杀未遂」，但随着愈来愈多细节浮现，他们也正调查「可能的恐怖主义动机」。

当地警长林德尔（Jonas Lindell）告诉媒体，他们在韦特兰达市这座小城发现5个不同的犯罪场地，彼此距离数百公尺。

林德尔说嫌犯是当地居民，警方过去就知道这号人物，但他都只涉及一些轻微罪行。林德尔拒绝透露嫌犯是否为瑞典公民。

目前未能得知嫌犯的受伤程度，但警方表示据信能够讯问他。

瑞典总理在脸书（Facebook）发表声明谴责这起「骇人的暴力事件」；另一方面，瑞典情治单位认为恐布分子的威胁相当高。

瑞典近年来两度遭锁定攻击。2010年12月，一名男子在斯德哥尔摩市中心引爆身上的自杀炸弹，造成他自己丧生、路人轻伤。

另起事件发生在2017年4月，一名寻求政治庇护遭拒的乌兹别克男子，在斯德哥尔摩开着偷来的货车冲撞人群造成5死。这名男子遭判处终生监禁。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP