瑞典爱立信斥资1723亿元买下美国云端业者Vonage

（法新社斯德哥尔摩22日电） 瑞典电信业者爱立信（Ericsson）公司今天表示，它收购美国云端通讯供应商Vonage，以扩大传统电信设备事业以外的业务版图。这是爱立信近几年最大手笔的并购案。

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这宗交易金额达62亿美元（约新台币1723亿元）是爱立信扩大无线事业，以及扩大全球服务战略的一环。

爱立信表示，本案已获Vonage董事会一致通过。

爱立信是全球最大电信设备公司之一，和中国的华为及芬兰的诺基亚（Nokia）在5G网路等领域竞争。

爱立信以每股21美元买下Vonage，这个价格和Vonage在那斯达克（Nasdaq）挂牌的股票19日收盘价相比，溢价28%。

Vonage成立于2001年，提供IP语音电话服务，近年来发展成以云端为基础的通讯平台。

Vonage拥有12万客户，容许一百万位开发者存取它的应用程式界面（API），占年营收14亿美元的80%。

Vonage总部位于新泽西，在北美、欧洲和亚洲拥有2000名客户。过去3年来每年成长约20%。

爱立信表示，Vonage将以该公司全资拥有的附属公司身分，继续以原来的名称营运。（译者：刘淑琴／核稿：陈政一）

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