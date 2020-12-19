瑞典防疫政策转弯 吁尖峰期搭大众运输应戴口罩

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（法新社斯德哥尔摩18日电） 瑞典的防疫政策今天大转弯，政府先前一直未把口罩当作协助大众防疫的利器，现在则呼吁人民在尖峰时段搭乘大众运输工具时应戴口罩。

世界卫生组织（WHO）于6月更新建议，呼吁在疫情严重及难以维持社交距离的地区应戴口罩。但瑞典在2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延期间，不仅未实施封锁措施，也是少数没有建议民众普遍戴口罩的国家。

瑞典总理勒夫文（Stefan Lofven）在记者会上宣布了几项新措施。他说，公共卫生局（Public Health Agency）现在「建议戴口罩，在某些时段搭乘大众运输工具应该要戴。」

公共卫生局局长卡尔森（Johan Carlson）说：「我们不认为（戴口罩）会有决定性作用，但在特殊情况下，会有正面效果」；他还说，在街上戴口罩似乎没什么意义。

除了建议民众戴口罩外，勒夫文表示，自12月24日起，在餐厅同桌吃饭的人数最多4人，且餐厅、酒吧晚间8时后不准卖酒。

勒夫文说：「很不幸地，情况仍非常严峻，传染率很高，医疗系统非常紧绷。」他呼吁民众采取防疫措施，有限度地庆祝耶诞节。

瑞典政府还表示，将实施商店、健身房入场人数上限，并警告说，如果措施无效，有可能关闭这些场所。

© 2020 AFP