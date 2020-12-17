瑞士前总统柯提传染COVID-19辞世 享寿81

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（法新社日内瓦16日电） 瑞士前总统柯提（Flavio Cotti）据传已因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病逝，享寿81岁。柯提生前也曾担任瑞士的外交和内政部长。

现任瑞士外长凯西斯（Ignazio Cassis）在推特（Twitter）表示：「得知柯提逝世，我感到极度哀伤。」

「他的政治精神将常存于外交部。」

瑞士义大利语区提契诺（Ticino）的地方报率先披露柯提的死讯。根据报导，柯提「经历冠状病毒的并发症后」，今天下午在卢卡诺（Locarno）一家医院辞世。

受过律师训练的柯提以基督教民主党（Christian Democratic Party）党员身分，在提契诺区政坛窜起。接着他于1987至1999年在伯恩（Bern）的全国政府服务12年。

柯提担任过外交事务部长与内政部长，并两度出任瑞士总统。依据瑞士制度，总统职位由各政府部长轮值担任一年。

柯提以致力拉近瑞士与国际组织的关系闻名，曾游说让瑞士加入联合国（UN）。瑞士最终在他卸任3年后入联。

柯提也曾尽力让日内瓦继续作为联合国的欧洲总部所在地，并协助确保1995年创立的世界贸易组织（WTO）把总部设在日内瓦。（译者：杨昭彦/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP