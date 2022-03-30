瑞士惊传跳楼奇案 法国家庭4死1伤

（法新社日内瓦29日电） 瑞士西部城镇蒙特鲁（Montreux）最近发生一个法国家庭集体跳楼奇案，调查这个谜团的警方今天表示，这个家庭的成员从他们所住的7楼公寓阳台一个接着一个跳下，酿成4死1伤。

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这个法国家庭全家5人先后从他们的公寓大楼跳下，其中4人死亡，1名15岁男童幸存，仍处昏迷状态。地区警方今天报告，这家人最有可能死于自杀。

沃邦（Vaud）地区警方今天宣布，他们的发现「可能得以排除第三方介入，显示所有受害者是一个接一个从阳台跳下楼」。

警方表示，这家人包括一名40岁男子、他的41岁妻子，她的双胞胎姊妹、这对夫妻的8岁女儿，以及他们的儿子。这家人过着「离群索居」的生活，最后从逾20公尺高处跳楼。

警方及检察官正朝「集体自杀」方向侦办。警方没有发现任何挣扎痕迹，似乎证明他们跳楼是出于自愿，在阳台上则发现一个折梯。

这家人几乎过着自给自足的生活，井井有条地囤积各种食物，这些储备占据了他们大部分的生活空间，足以让他们渡过一场重大危机。警方表示，自疫情开始以来，这家人就很热中于各种阴谋论和生存理论。

在这家人中，只有母亲的双胞胎姊妹在外工作，那位母亲及她的8岁女儿都没有向地方当局登记，那名女孩没有上学。

警方在声明中指出：「这些所有要素都显示...（这家人）害怕当局干涉他们的生活。」

© 2022 AFP