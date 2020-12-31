瑞士研究：约会app不会摧毁爱情

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（法新社日内瓦30日电） 瑞士一项研究今天显示，使用约会软体觅得一段长期恋情的可能性更大。而此前曾有警告指出，约会app只会助长肤浅短暂恋情，而非真爱。

手机应用程式app已彻底改变全球各地人们相遇的方式，并迅速在许多国家成为情侣牵手成功的主要途径。

发表于公共科学图书馆期刊（PLoS One）的瑞士日内瓦大学（University of Geneva, UNIG）研究显示，交友软体促成的情侣，实际上较离线认识的情侣「同居意愿」更高。

研究报告作者、日内瓦大学人口统计学和社会经济学研究所研究员波塔卡（Gina Potarca）在一项声明中指出：「大部分媒体都宣称，交友软体会对关系品质产生负面影响，因为它让人们无法投入一段专注或长期关系。」

「直到现在，并没有任何证据证明这是事实。」

波塔卡使用瑞士联邦统计署（Swiss Federal Statistical Office）2018年一项家庭调查，分析3000 多名过去十年中遇见伴侣并处于恋爱关系的民众回应。

她的分析显示，透过app认识的伴侣，比其他人更有同居意愿。

波塔卡也表示：「这项研究结果并没有说明这些情侣的最终意愿是为了长期或短期同居。」她又说，但总体而言，他们对结婚的渴望很高，「其中一些情侣可能将同居视为婚前试验期」。

这项研究也发现，透过约会app认识的伴侣，比其他人有更强烈的生小孩渴望和意愿。

与此同时，这些情侣对自己的恋情的满意度，与透过更传统方式结识情侣不相上下。

波塔卡表示，约会app在今年封城和保持社交距离期间可能会变得更加流行，知悉不必担心使用这些工具可能会带来的长期负面疑虑，令人感到放心。

© 2020 AFP