瑞士罕见打破中立承诺 与欧盟齐步制裁俄罗斯

（法新社日内瓦28日电） 俄罗斯入侵乌克兰，以美国为首的西方国家纷纷对俄国祭出制裁，瑞士罕见放弃根深柢固的中立承诺，决定跟进欧盟（EU）对俄罗斯实施制裁，包括冻结俄国总统蒲亭等人资产。

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对于是否跟进国际行动对俄罗斯实施制裁，瑞士犹豫数天细细思量后做出上述决定。瑞士总统凯西斯（Ignazio Cassis）在记者会中说：「对瑞士而言，这是跨出了一大步。」

莫斯科对乌克兰发动全面入侵行动后，欧洲联盟（EU）上周对俄国实施严厉制裁，瑞士伯恩（Bern）政府当时仅表示，不得透过瑞士规避那些惩罚。

不过，瑞士政府今天宣布将全面采纳欧盟的制裁措施，这是瑞士前所未有的举动。

政府声明表示，瑞士将与欧盟协调制裁俄国，还说这些措施主要针对货物与金融方面，但也包括冻结个人与企业资产。

「瑞士这么做，是针对那些应为严重违反国际法负责的个人，采取因应行动。」

驻日内瓦俄罗斯代团先前表示，由于欧盟国家实施「反俄罗斯制裁」，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）不得不取消在日内瓦联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council，UNHRC）的访问行程。（译者：纪锦玲）

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