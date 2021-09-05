瑞士赫格男子马拉松卫冕成功 摘东京帕运第4金

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（法新社东京5日电） 瑞士「银色子弹」赫格（Marcel Hug）今天卫冕男子马拉松T54级金牌，这是他个人在东京帕运夺得的第4枚金牌，确保在帕运史上最伟大选手中占一席之地。

赫格比赛一开始就轮椅飞驰，领先一大段距离，只有夺银的中国选手章勇勉强跟上，但在最后2公里的上坡路段被甩下。

筋疲力竭的赫格在东京帕运最后一天拿下生涯第6枚金牌后说：「我不知道要有什么感觉，我只觉得很累，被掏空了。我办到了，我不知道怎么办到的，但我办到了，这太棒了。」

赫格以1小时24分2秒完赛，章勇差20秒夺银，铜牌的美国选手罗曼楚克（Daniel Romanchuk）则足足落后5分钟。

赫格在东京帕运参加T54级800公尺、1500公尺、5000公尺与马拉松4个项目，并在4项比赛都摘金。

赫格的「银色子弹」别名来自于他闪闪发光的银色头盔，但即使在东京帕运横扫4金，他仍表示没打算把头盔换成金色。

他说：「我还是喜欢银色。我喜欢头上戴着银色，脖子上挂着金色。」

与赫格稳稳摘金不同，澳洲女选手罗扎里奥（Madison de Rozario）在女子马拉松T54级惊险拿下金牌。

她在进入体育场的最后阶段仅些微领先瑞士选手沙尔（Manuela Schaer）。沙尔最终夺银，荷兰的波尔（Nikita den Boer）摘铜。

罗扎里奥以破奥会纪录的1小时38分11秒夺金，她兴奋告诉记者：「那是我人生中最长的500公尺。」

27岁的罗扎里奥也在东京帕运T53级800公尺夺金，并在T54级1500公尺摘铜。

中国选手李朝燕在男子马拉松T46级卫冕金牌。道下美里则替地主国日本留下女子马拉松T12级金牌，但赫格连夺4金，让他成为2020东京帕运最耀眼的田径选手。

© 2021 AFP