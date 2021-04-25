瑞士首见印度变种病毒 欧洲过境旅客传入

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（法新社日内瓦24日电） 瑞士公共卫生当局今天表示，瑞士发现第一例2019冠状病毒疾病（COVID-19）印度变种病毒病例。

瑞士公共卫生局（Federal Office of Public Health）在推特表示：「瑞士已经发现第一起印度变种病毒。」推文并表示，变种病毒是在「一名机场过境的乘客」身上发现。

发言人道瓦尔德（Daniel Dauwalder）在电子邮件中告诉法新社，北部索罗舒恩州（Solothurn）3月间采集到阳性样本，这名过境乘客是「来自欧洲国家」。

比利时当局22日表示，来自法国巴黎的20名印度护理学生在比利时验出印度变种病毒阳性。

印度照护体系正在对抗变种病毒B.1.617新一波疫情。今天印度新增确诊与病逝人数都创下纪录，医院人满为患，当局难以提供足够氧气。根据官方数字，印度至今已有近19万人染疫病逝。

瑞士公共卫生局表示，正在讨论是否要将印度列入高警戒国家的红色名单。来自红色名单国家的民众必须接受隔离10天。

瑞士东部城镇拉珀斯维尔-约纳（Rapperswil-Jona ）今天有数以千计民众违法示威，抗议防疫措施。他们几乎没人戴口罩，一边挥舞国旗游行，一边高喊「自由」。

警方表示，约有4000人参与示威，过程大致平和，他们短暂拘留了2人，并将45人逐出小镇24小时。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP