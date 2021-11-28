瑞士COVID通行证公投 出口民调：63%选民支持

（法新社日内瓦28日电） 瑞士当局防疫限制令和施压打疫苗之举引发民众不满之际，选民今天针对COVID-19法律修正案进行公投，其中包含是否推行COVID通行证，而出口民调预测63%选民投下赞成票。

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瑞士每隔几个月举行一次公投，投票氛围多理性文明，这次包含防疫议题在内的公投却气氛紧张，警方也为收到大量侮辱讯息甚至死亡威胁的政治人物加强维安。

投票于当地时间中午结束，绝大多数人会在投票日前，透过邮寄方式投票。结果预计将在接下来的数个小时内公布。

根据市场研究公司GFS Bern在投票所关闭后所做的预测，63%选民投下赞成票。

瑞士的COVID证明能显示持有者是否接种疫苗或已染疫康复；当局自9月以来要求进出餐厅和其他室内空间、活动者须提出这一证明，反对者说，此举正在形塑一种「隔离」制度。

观察人士警告，今天的公投可能会加剧瑞士紧张局势，若结果不利于反对方，甚至恐会在反疫苗群体中激发暴力事件。

今天这场公投是瑞士人民不到6个月内，第2次针对政府应对疫情措施进行投票。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

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