瑞夫尼电视塔遇袭9死9伤 俄乌谈判暂停隔日再续

（法新社基辅14日综合外电报导）乌克兰地方当局表示，西部城市瑞夫尼（Rivne）郊外一座电视塔今天遭受俄罗斯武力攻击，造成9死9伤。此外，首都基辅也遭遇袭击传出伤亡。

广告 继续浏览后续

乌俄原订今天举行另一轮直接谈判，不过，随后宣布技术性暂停，待明天再续。

法新社报导，瑞夫尼州州长柯瓦尔（Vitaliy Koval）在通讯软体Telegram上表示：「有9人死亡、9人受伤」，并说在安托皮利村（Antopil）的救援工作仍在进行，救难人员试图从瓦砾堆下找出受困的幸存者。

乌克兰国际传真社（Interfax Ukraine）报导，柯瓦尔在简报会中说，今天清晨有两枚火箭击中电视大楼。

柯瓦尔上传现场救援照片，拍到消防员动用起重机，吊起粉碎的墙瓦和水泥块；有的消防员则抬着担架。

瑞夫尼位于波兰边界附近城市利维夫（Lviv）东北方约200公里；目前利维夫已是许多乌克兰人逃离出境的地点。 根据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报导，乌克兰当局表示，俄军袭击首都基辅（Kyiv）一家飞机制造厂，造成2死7伤。另外，俄国炮兵对准基辅北部奥博隆斯基区（Obolonskyi）一栋9层公寓大楼发动攻击，造成2人死亡。他们又说，俄罗斯今天在首都市区发动空袭，造成1死6伤。

据报导，乌克兰与俄罗斯官员今天举行另一轮直接会谈。双方早前都说，前几回谈判具有「实质进展」，甚至有望在数天内达成一些协议。但今天视讯会谈后，乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak ）表示，双边对话将「技术性暂停」直到明天，又说「协商仍继续进行」。今天的谈判是首度采用视讯方式举行。

联合国统计，自俄国入侵乌克兰以来，至今累计造成至少596名平民丧命；不过联合国相信实际死亡人数会更高。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP