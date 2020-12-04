瑞恩航空买75架 波音737MAX停飞后最重要订单

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（法新社伦敦3日电） 爱尔兰廉价航空公司「瑞恩航空」（Ryanair）今天与美国飞机制造商波音（Boeing）签约采购75架737 MAX飞机。这是这款机型因两起重大空难后停飞20个月以来的第一笔大订单。

这笔订单让波音股价连续两个交易日上涨，也象徵业界对这款机型的信心。波音替737 MAX升级、实施机师训练规定，美国联邦航空总署（FAA）上月批准复飞后，正试图重返天际。

瑞恩航空在声明中表示，今天与波音签订采购协议，要买75架新的MAX-8200飞机；根据型录上的价格，这笔交易达70亿美元。

波音执行长凯尔洪（Dave Calhoun）在记者会中说，波音已再度保证安全，确保重大意外不再重演，「我们永远不会忘记让我们陷于那种处境的意外，绝对不忘」。

这笔订单使得瑞恩航空总共订购210架737 MAX飞机，总价超过220亿美元。

新一批飞机将在2021年春天到2024年12月间陆续交机。

2018年与2019年，波音737 MAX机型发生两次坠机事件，造成合计346人丧生，之后就被禁飞，上月获准复飞。

© 2020 AFP