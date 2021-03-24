瑞萨工厂火灾 恐令全球晶片短缺雪上加霜

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（法新社东京24日电） 日本半导体大厂瑞萨的一座车用晶片主力工厂上周失火停产，恐导致全球车厂面临的晶片供应短缺问题雪上加霜。分析师纷纷警告，这起意外产生的冲击可能重大，且会拖延一段时间。

位于茨城县那珂市的瑞萨（Renesas）12�季г渤19日发生火灾，正值对汽车产业最不利的时刻，各车厂都在和晶片供应吃紧问题奋战。这有一部分归咎于笔记型电脑、平板电脑和游戏主机的晶片需求增加，造成排挤效应。

瑞萨表示，他们希望这座工厂能在一个月内复工。但东京研究顾问公司TIW汽车产业分析师高田悟认为，瑞萨这条产线不太可能迅速恢复正常产能。

高田悟接受法新社访问时说：「瑞萨表示会在一个月内复工，但工厂可能无法立即恢复全部产能。相关冲击可能拖延一段时间。」

有些分析师报告预测，瑞萨工厂要恢复产能可能将费时近3个月。高田悟表示，车厂有必要「考虑一些方式来减低供应短缺风险，以免所有生产工作受影响」。

瑞萨掌控约35%的车用半导体市场，社长柴田英利周末曾警告，全球晶片供应可能会受到「非常大的」冲击。

瑞银证券日本公司（UBS Securities Japan）分析师安井健二和帕克（Sean Park）在火灾发生后也发布报告指出：「全球正苦于半导体缺货。这可能带来重大冲击。」

日本政府和包括日本最大车厂丰田（Toyota）在内的一些瑞萨客户，如今纷纷提议协助。反映出在既有晶片供应问题下，这场大火引发的深切疑虑。

日本经济产业省资讯科技（IT）产业课课长西川和见今天告诉法新社：「鉴于日本经济和社会可能受到冲击，政府有必要支持瑞萨努力从火灾复原。」

日本政府提供的帮助不太可能包括金援，而可能是协调民间协助，或帮助瑞萨取得替代设备。西川和见说：「目前重要的是要塑造一个环境，让日本产业整体能够合作达成迅速复原。」

丰田证实，他们已派遣数名工作人员前往瑞萨失火工厂「调查情况」；此外未提供进一步讯息。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP